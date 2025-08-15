Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До +30°С: МЧС и синоптики предупреждают о жаркой погоде в Беларуси в пятницу

Жара может стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +25°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Местами по юго-западу Беларуси температура воздуха достигнет +30°С, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, в пятницу установится малооблачная погода без осадков. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха составит +23…+28°С, по юго-западу республики воздух прогреется до +30°С.

Минске сегодня будет малооблачно и без дождей. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром в белорусской столице поднимется до +14…+17°С, в дневные часы воздух прогреется до +23…+25°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +19…+22°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что во время жаркой погоды может нарушиться электроснабжение. Жара может стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

Во время высоких значений температуры воздуха увеличивается риск гибели людей на воде при купании, вероятность тепловых ударов, а также количество дорожно-транспортных происшествий.

Народные приметы на 15 августа

15 августа в православии чтут память блаженного Василия, московского чудотворца. Святой жил в XVI веке, помогал бедным, исцелял больных, предсказывал будущее, вел юродивый образ жизни и призывал людей к покаянию.

В народной традиции день получил название Степан Сеновал, так как к середине августа подходило время завершения сенокоса.

Народные приметы:

  • если день ясный — ожидали морозы, если пасмурный — комфортную температуру;
  • солнечная погода обещала сухой и теплый сентябрь;
  • много грибов в лесу указывало на сытую зиму;
  • если лягушки расквакались, то приходил дождь;
  • паук активно плел паутину — к ветру;
  • кошки начинали вести себя неспокойно — к смене погоды.