До +30°С: МЧС и синоптики предупреждают о жаркой погоде в Беларуси в пятницу

Минске сегодня будет малооблачно и без дождей. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром в белорусской столице поднимется до +14…+17°С, в дневные часы воздух прогреется до +23…+25°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +19…+22°С.