До +30°С: МЧС и синоптики предупреждают о жаркой погоде в Беларуси в пятницу

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Местами по юго-западу Беларуси температура воздуха достигнет +30°С, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, в пятницу установится малооблачная погода без осадков. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха составит +23…+28°С, по юго-западу республики воздух прогреется до +30°С.
Минске сегодня будет малооблачно и без дождей. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром в белорусской столице поднимется до +14…+17°С, в дневные часы воздух прогреется до +23…+25°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +19…+22°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что во время жаркой погоды может нарушиться электроснабжение. Жара может стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Во время высоких значений температуры воздуха увеличивается риск гибели людей на воде при купании, вероятность тепловых ударов, а также количество дорожно-транспортных происшествий.
Народные приметы на 15 августа
15 августа в православии чтут память блаженного Василия, московского чудотворца. Святой жил в XVI веке, помогал бедным, исцелял больных, предсказывал будущее, вел юродивый образ жизни и призывал людей к покаянию.
В народной традиции день получил название Степан Сеновал, так как к середине августа подходило время завершения сенокоса.
Народные приметы:
- если день ясный — ожидали морозы, если пасмурный — комфортную температуру;
- солнечная погода обещала сухой и теплый сентябрь;
- много грибов в лесу указывало на сытую зиму;
- если лягушки расквакались, то приходил дождь;
- паук активно плел паутину — к ветру;
- кошки начинали вести себя неспокойно — к смене погоды.