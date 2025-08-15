Еще два района Омской области перешли на режим повышенной готовности

По данным МЧС по Омской области, на 15 августа 2025 года еще два района Омской области ввели режим повышенной готовности.
В Черлакском районе он связан с информацией о запасах топлива МУП «Тепловодоснабжение», из-за чего может возникнуть чрезвычайная ситуация на объектах ЖКХ и жизнеобеспечения населения.
Также режим «Повышенной готовности» объявлен на территории Азовского района в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с опасными природными явлениями.
Ранее «СуперОмск» сообщал о вводе режима повышенной готовности в 4 районах — Москаленском, Знаменском, Полтавском и Нововаршавском. Он связан с трудностями теплоснабжающих организаций при организации поставок угля в интересах снабжения котельных.
Власти Омской области сообщили, что выделят районам 98 млн рублей на закупку угля. Также на уровне областного Минэнерго подготовлены изменения в госпрограмму «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики Омской области».