В Екатеринбурге произошел массовый сбой мобильного интернета

Вечером 14 августа жители Екатеринбурга столкнулись с массовым отключением мобильного интернета, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы в социальных сетях.
Проблемы затронули абонентов практически всех сотовых операторов. Часть пользователей получили уведомления о временных проблемах с доступом в интернет, другие безуспешно обращались в службу поддержки.
По данным сервиса Downdetector, сбои в работе мобильного интернета и сотовой связи наблюдались в нескольких регионах России, при этом Свердловская область стала одним из наиболее пострадавших регионов. Большинство жалоб поступило от абонентов сети «Мотив».
По информации от некоторых пользователей, причиной отключения могли стать меры безопасности. Мобильный интернет был восстановлен около 6:00 утра.