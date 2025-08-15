В России разработали стимуляторы иммунного ответа для ветеринарных вакцин

В испытаниях полученных стимуляторов на животных участвуют также ученые Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА). Как пояснил Алексеев, доклинические исследования планируется проводить на птицах и млекопитающих, в частности грызунах. Полупромышленные испытания запланированы на специальной биофабрике. «Мы к этому стремились, и мы с “Армавирской биофабрикой” заключили соглашение, и там один из пунктов, что они готовы проверить наш адъювант», — сказал он, добавив, что испытания планируются зимой и займут несколько месяцев.