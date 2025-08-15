МЧС: пожар случился в Ледовом дворце в Гомеле

Вечером 14 августа в МЧС система передачи извещений о ЧС «Молния» сообщила про пожар в Ледовом дворце, который расположен на улице Мазурова. Приехавшие на место спасатели смогли установить, что произошло возгорание в помещении сушилки. При помощи огнетушителя пожар потушили.