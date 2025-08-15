МЧС: пожар случился в Ледовом дворце в Гомеле

Пожар случился в Ледовом дворце в Гомеле. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
«В Гомеле спасатели ликвидировали пожар в Ледовом дворце», — сказано в сообщении.
Вечером 14 августа в МЧС система передачи извещений о ЧС «Молния» сообщила про пожар в Ледовом дворце, который расположен на улице Мазурова. Приехавшие на место спасатели смогли установить, что произошло возгорание в помещении сушилки. При помощи огнетушителя пожар потушили.
В пресс-службе отметили, что здание самостоятельно покинули четыре человека, никто не пострадал. В результате пожара были повреждены теплогенераторная установка, а также спортивная экипировка. Причина случившегося выясняется.
