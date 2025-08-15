Экс-министр лесного хозяйства Приморского края отправлен в СИЗО

Как сообщает Telegram-канал «Прокуратура Приморского края», следствие установило, что с мая по август 2017 года экс-чиновник получил взятку в размере одного миллиона рублей за согласование переуступки прав и обязанностей по договорам аренды трёх лесных участков. В дальнейшем, с августа 2017 по февраль 2020 года, он получил свыше двух миллионов рублей за покровительство деятельности одной из организаций, работающей в лесопромышленной сфере, а также лиц, связанных с ней.