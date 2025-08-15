Экс-министр лесного хозяйства Приморского края отправлен в СИЗО

Бывший министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Валентин Карпенко заключён под стражу на два месяца. Такое решение суд принял по ходатайству прокурора.
Как сообщает Telegram-канал «Прокуратура Приморского края», следствие установило, что с мая по август 2017 года экс-чиновник получил взятку в размере одного миллиона рублей за согласование переуступки прав и обязанностей по договорам аренды трёх лесных участков. В дальнейшем, с августа 2017 по февраль 2020 года, он получил свыше двух миллионов рублей за покровительство деятельности одной из организаций, работающей в лесопромышленной сфере, а также лиц, связанных с ней.
По данным следствия, уголовное дело возбуждено по пункту «в» частям 5 и 6 статьи 290 УК РФ, предусматривающей наказание за получение должностным лицом взятки в крупном размере. Расследование выявленной преступной деятельности бывшего министра осуществляют сотрудники Управления ФСБ России по Приморскому краю.
Контроль за ходом следствия продолжается под надзором прокуратуры района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Приговор по данному делу может повлечь за собой серьёзные санкции, включая лишение свободы на значительный срок, согласно нормам уголовного законодательства Российской Федерации по статье 290 УК РФ.
В 2022 году Карпенко был привлечён к ответственности за превышение должностных полномочий, когда он, занимая пост директора департамента лесного хозяйства, заключал договоры аренды лесных участков без проведения открытых торгов. За это суд назначил ему штраф в размере 80 тысяч рублей.