В США приземлились несколько членов российской делегации: кто уже прибыл на Аляску

Глава МИД России Сергей Лавров и посол РФ в США Александр Дарчиев прибыли в Анкоридж в преддверии переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
В состав российской делегации вошли ключевые фигуры: помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры двух лидеров запланированы на 22:30 мск 15 августа.
Перед вылетом на Аляску российский президент прилетел в Магадан, где планирует осмотреть ряд промышленных объектов. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в программу поездки также включена встреча с губернатором области Сергеем Носовым.
Журналист Павел Зарубин обратил внимание на необычный временной аспект поездки: из-за пересечения часовых поясов рабочий день российского лидера фактически продлится двое суток. Напомним, что разница во времени составляет 11 часов. После выполнения программы в Магадане президентский самолет отправится в Анкоридж для проведения переговоров, которые начнутся с личной беседы глав государств, а затем продолжатся в расширенном составе.
Прежде стало известно, что подготовка к встрече президентов Трампа и Путина на военной базе в Анкоридже оказалась крайне сложной задачей для американской Секретной службы. Сейчас в Анкоридже работают сотни агентов — одни контролируют перекрестки, другие в штатском дежурят в кафе и гаражах.
Профессор МГИМО МИД России Сергей Афонцев рассказал, чего можно ждать от предстоящей встречи на Аляске. Он отметил, что выбор локации очень логичен, это оптимальный вариант, чтобы устроить двусторонний формат. На Аляску географически не смогут приехать субъекты, которые очень активно рвутся помешать нормализации российско-американских отношений.
Также сообщалось, что предстоящая встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске пройдет в необычном формате — без участия американских экспертов по России. Как отмечают наблюдатели, это серьезно отличается от традиционной дипломатической практики.