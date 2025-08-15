В новосибирском аэропорту Толмачево задержали 13 рейсов

Среди задержанных рейсов значатся самолеты, следующие из Волгограда, Ханты-Мансийска, Якутска, Абакана, Пекина, Братска, Усть-Каменогорска, Магадана, Барнаула, Красноярска и Владивостока. Дополнительно сообщается о задержке двух рейсов, вылетающих из Сочи. Причины, вызвавшие сбои в расписании прибытия, на данный момент не установлены.