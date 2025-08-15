Ричмонд
В новосибирском аэропорту Толмачево задержали 13 рейсов

Встречающих просят не беспокоиться. Задержки на вылет на данный момент нет.

Новосибирский аэропорт Толмачево столкнулся с утренними задержками рейсов 15 августа. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, прибытие тринадцати пассажирских самолетов задерживается. Информация об отмене рейсов отсутствует.

Среди задержанных рейсов значатся самолеты, следующие из Волгограда, Ханты-Мансийска, Якутска, Абакана, Пекина, Братска, Усть-Каменогорска, Магадана, Барнаула, Красноярска и Владивостока. Дополнительно сообщается о задержке двух рейсов, вылетающих из Сочи. Причины, вызвавшие сбои в расписании прибытия, на данный момент не установлены.

Отмечается, что отправка самолетов из Новосибирска происходит в штатном режиме, без каких-либо задержек.