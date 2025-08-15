Новый порядок освидетельствования на опьянение вступит в силу с 1 сентября

Новый порядок медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения вступает в силу в России с 1 сентября. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Нововведения предусматривают увеличение интервала между двумя продувами на алкотестере до 15−25 минут вместо прежних 15−20. Также установлен срок сдачи мочи на исследование — не более 30 минут с момента получения направления, после чего потребуется сдача крови.
В направлении на химико-токсикологическое исследование теперь обязательно указывается информация о приеме лекарственных препаратов. Медицинская организация обязана хранить биоматериалы три месяца с даты оформления справки, а масс-спектры на электронных носителях — пять лет.
— Нововведения нацелены на объективность результатов медицинских процедур, а в случае, если гражданин посчитает их недостоверными, то сможет обжаловать их в судебном порядке, — отметил Машаров в беседе с ТАСС.
Помимо этого, с 1 сентября в России также обновится перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами.