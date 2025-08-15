Ричмонд
В Омском аэропорту задержались восемь рейсов

Пассажиры ждут вылета в Москву более пяти часов.

Источник: Комсомольская правда

15 августа в омском аэропорту произошли массовые задержки авиарейсов. Восемь вылетов перенесли на срок от 31 минуты до 5 часов 35 минут. Наибольшие неудобства испытывают пассажиры московского направления.

Самый длительный простой зафиксирован у рейса компании «Аэрофлот». Самолет, который должен был отправиться в российскую столицу в 8:05, вылетит только в 13:40. Еще один проблемный рейс — в Казань у «Икар», зафиксирована задержка на 4 часа 20 минут.

Среди других перенесенных вылетов:

В Норильск («Нордстар») — задержка 3 часа 13 минут.

В Сочи («Уральские авиалинии») — на 51 минуту.

В Санкт-Петербург («Северный ветер») — на 31 минуту.

Причиной изменения расписания стало позднее прибытие бортов в Омск.

