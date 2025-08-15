Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае остаются затопленными почти 150 домов и дач

По состоянию на 15 августа в Красноярском крае остаются подтопленными семь жилых домов.

Источник: МЧС РФ

На утро 15 августа в Красноярском крае остаются подтопленными семь жилых домов, 137 дач и 225 приусадебных участков в двух муниципальных образованиях. Такие цифры озвучили специалисты регионального МЧС.

В Березовском районе остаются подтопленными 66 приусадебных участков, а в Железногорске — семь жилых домов, 137 дач и 159 приусадебных участков. В Емельяновском районе от воды освободились все дороги и дома.

Мониторинг обстановки продолжается, проводится информирование населения. Откачкой воды сейчас занимаются две мотопомпы.

Ранее мы писали, что в селе Зыково из-за паводков рухнул мост через реку Быстрая — целая улица оказалась отрезана от остальной части населенного пункта.