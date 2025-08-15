В Красноярском крае остаются затопленными почти 150 домов и дач

На утро 15 августа в Красноярском крае остаются подтопленными семь жилых домов, 137 дач и 225 приусадебных участков в двух муниципальных образованиях. Такие цифры озвучили специалисты регионального МЧС.
В Березовском районе остаются подтопленными 66 приусадебных участков, а в Железногорске — семь жилых домов, 137 дач и 159 приусадебных участков. В Емельяновском районе от воды освободились все дороги и дома.
Мониторинг обстановки продолжается, проводится информирование населения. Откачкой воды сейчас занимаются две мотопомпы.
Ранее мы писали, что в селе Зыково из-за паводков рухнул мост через реку Быстрая — целая улица оказалась отрезана от остальной части населенного пункта.