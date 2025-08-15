Ричмонд
Минсвязи намерено улучшить качество сотовой связи на железной дороге в Беларуси

Минсвязи Беларуси сказало, когда улучшат качество связи вдоль железной дороги.

Источник: Комсомольская правда

Минсвязи намерено улучшить качество сотовой связи на железной дороге в Беларуси. Подробности озвучил начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Дмитрий Корзун, пишет БелТА.

Представитель ведомства назвал важным моментом указа № 301 «О строительстве объектов сотовой связи», который президент Беларуси Александр Лукашенко 11 августа 2025 года (подробнее мы писали здесь), разрешение на проведение стройки в полосах землеотвода автомобильных и железнодорожных дорог.

Корзун обратил внимание, что в стране хорошо налажено железнодорожное сообщение, однако связь не всегда соответствует требованиям. Он пояснил: сам железнодорожный вагон уже и есть объект, который обеспечивает значительной затухание сигнала.

— Второй момент — у нас есть железная дорога и полоса отвода для нее. А, например, слева и справа лес, где проблематично поставить объект сотовой связи, — заметил представитель Минсвязи Беларуси.

Дмитрий Корзун уточнил, что ведомство активно работает с Белорусской железной дорогой над улучшением качества связи.

— Есть уже частные планы, как это сделать. Количество объектов примерно определено и все эти объекты находятся в работе. На первом этапе это порядка 60 объектов, — заявил начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра.

Тем временем «Белтелеком» сказал про свой выход на рынок мобильной связи в 2026 году.

Кстати, белорус покорил TikTok, встретив глухаря в лесу: «Хотел собрать лисички, но тут такой динозавр».

А еще уроженец Минска Дмитрий Колдун сразился со звездами в кулинарном шоу «Битва шефов»: «Кисло-сладко-острый соус — мой любимый».

