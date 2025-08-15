Минсвязи намерено улучшить качество сотовой связи на железной дороге в Беларуси. Подробности озвучил начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Дмитрий Корзун, пишет БелТА.
Представитель ведомства назвал важным моментом указа № 301 «О строительстве объектов сотовой связи», который президент Беларуси Александр Лукашенко 11 августа 2025 года (подробнее мы писали здесь), разрешение на проведение стройки в полосах землеотвода автомобильных и железнодорожных дорог.
Корзун обратил внимание, что в стране хорошо налажено железнодорожное сообщение, однако связь не всегда соответствует требованиям. Он пояснил: сам железнодорожный вагон уже и есть объект, который обеспечивает значительной затухание сигнала.
— Второй момент — у нас есть железная дорога и полоса отвода для нее. А, например, слева и справа лес, где проблематично поставить объект сотовой связи, — заметил представитель Минсвязи Беларуси.
Дмитрий Корзун уточнил, что ведомство активно работает с Белорусской железной дорогой над улучшением качества связи.
— Есть уже частные планы, как это сделать. Количество объектов примерно определено и все эти объекты находятся в работе. На первом этапе это порядка 60 объектов, — заявил начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра.
Тем временем «Белтелеком» сказал про свой выход на рынок мобильной связи в 2026 году.
