Пыльная пятница ожидается в Узбекистане

Температура воздуха в областях республики будет на уровне +30…+35°, в Ташкенте синоптики прогнозируют +31…+33°.
В горных районах воздух сегодня прогреется до +23…+28°. Осадков в республике не ожидается.
В пятницу, 15 августа, в Узбекистане ожидается усиление ветра до 13−18 м/с и пыльные поземки, сообщил Узгидромет.
