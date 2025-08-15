В аэропорту Курумоч сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

«В период действия ограничений на запасной аэродром “ушел” один самолет. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.
Напомним, утром 15 августа над Самарской областью сбито 13 беспилотников.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше