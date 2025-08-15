Ричмонд
В аэропорту Курумоч сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Курумоч, введенные из-за атаки БПЛА на регион, сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В период действия ограничений на запасной аэродром “ушел” один самолет. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Напомним, утром 15 августа над Самарской областью сбито 13 беспилотников.

