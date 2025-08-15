В Красноярске учительница выиграла суд у школы за невыплату зарплаты

Как установила проверка, администрация образовательного учреждения систематически выплачивала педагогу сумму ниже установленного минимального размера оплаты труда.
По факту обращения преподавателя правоохранители провели тщательную проверку. «Было установлено, что учительница фактически выполняла работу за двоих, однако администрация школы без каких-либо оснований занижала размер ее заработной платы», — пояснили в прокуратуре края.
По итогам рассмотрения иска суд полностью удовлетворил требования надзорного органа. Образовательное учреждение обязано:
погасить всю сумму задолженности по зарплате;
выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Этот случай вновь поднял вопрос о соблюдении трудовых прав педагогов в регионе. В прокуратуре напомнили, что подобные нарушения недопустимы и будут пресекаться самым жестким образом.