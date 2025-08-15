Ричмонд
Прокуратура вернула омичке деньги, украденные мошенниками

67-летняя жительница района получит назад 78 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области расследовали дело о криптовалютной афере. Прокуратура Оконешниковского района помогла местной жительнице вернуть 78 тысяч рублей, похищенных в апреле 2023 года.

В ведомстве уточнили, что неизвестные предложили пенсионерке выгодные условия операций с цифровой валютой. После нескольких бесед женщина перевела деньги на указанный счет, затем мошенники перестали выходить на связь.

Сотрудники полиции установили, что средства поступили на счет жительницы Городца Нижегородской области. Прокуратура подала иск о взыскании неосновательного обогащения, который суд удовлетворил в полном объеме.

Решение еще не вступило в силу.

Ранее «КП Омск» сообщила, что местная полиция разыскивает женщину, обокравшую кассира.