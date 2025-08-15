В Башкирии установят дополнительные посты наблюдения за состоянием воздуха

Верховный суд Башкирии постановил создать в девяти городах республики новые посты за наблюдением за уровнем загрязнения воздуха. По данным издания «КоммерсантЪ-Уфа», недавно это определение было оставлено в силе Шестым кассационным судом общей юрисдикции.
В решении суда говорится, что министерство экологии и Башгидрометцентр обязаны установить посты мониторинга окружающей среды. В городах с населением до 100 тысяч человек такие посты обязаны быть, но на деле таковых не было. Эти требования были предъявлены еще осенью 2022 года к региональным властям природоохранной прокуратурой.
В определении Верховного суда Башкирии говорится, что региональное Минэкологии обязано оборудовать посты наблюдения за уровнем загрязнения воздуха в таких городах как Белебей, Ишимбай, Учалы, Туймазы, Сибай, Кумертау, Мелеуз. А Башгидрометцентр обязан установить такие же посты в Нефтекамске и Октябрьском, пишет «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на определение суда.
