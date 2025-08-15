В Башкирии установят дополнительные посты наблюдения за состоянием воздуха

В решении суда говорится, что министерство экологии и Башгидрометцентр обязаны установить посты мониторинга окружающей среды. В городах с населением до 100 тысяч человек такие посты обязаны быть, но на деле таковых не было. Эти требования были предъявлены еще осенью 2022 года к региональным властям природоохранной прокуратурой.