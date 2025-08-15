В Приморье нашли необычные грибы

Ранее в национальном парке «Таганай» Челябинской области также был обнаружен новый для территории вид гриба — скутеллиния волосистая, который, как и найденные в Приморье плевротоидные агарикомицеты, играет важную роль в разложении древесины и поддержании лесной экосистемы. Его размер составляет не более 15 сантиметров. Гриб имеет ярко-красную окраску, что делает его легко заметным на коричневом субстрате гнилушки или на изумрудной сфагновой подстилке.