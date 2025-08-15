Хабаровская семья потеряла 92 тысячи из-за детской игры и QR-кода

В Хабаровске жительница Железнодорожного района потеряла 92 тысячи рублей после действий мошенников, задействовавших её несовершеннолетнюю дочь, сообщает hab.aif.ru.
Девочка нашла в мессенджере канал с розыгрышем игровой валюты для популярной онлайн-игры. Чтобы получить «подарок», мошенники убедили ребёнка отсканировать QR-код через телефон матери и перевести деньги на неизвестный банковский счёт.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ», — сообщил врио заместителя начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальника полиции майор полиции Алексей Харчук.
Сотрудники полиции подчеркивают: важнейшая профилактика — объяснения родителями детям о мошеннических схемах. Домашние беседы помогают детям распознавать угрозу и предотвращать потерю средств. Главное, чтобы дети понимали риски и могли вовремя распознать мошеннические действия.