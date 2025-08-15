Ричмонд
В Челябинской области цены на услуги с декабря-2024 выросли на 8,6%

В Челябинской области индекс потребительских цен на услуги в июле составил 108,6% по сравнению с декабрем 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

При этом цены на продовольственные товары увеличились на 4,76%, а на непродовольственные — на 0, 71%.

Об этом говорится в материалах Челябинскстата.

При сравнении с июнем текущего года стоимость услуг в регионе тоже выросла — на 2,19%.

На 5,29% увеличилась стоимость бензина марки АИ-92 по сравнению с декабрем прошлого года. На горючее АИ-95 цена увеличилась на 4,92%. Бензин марки АИ-98 подорожал на 2,66%.

Индекс потребительских цен на все товары и услуги в июле 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года составил 104,39%.