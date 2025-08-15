В Челябинской области цены на услуги с декабря-2024 выросли на 8,6%

При этом цены на продовольственные товары увеличились на 4,76%, а на непродовольственные — на 0, 71%.
Об этом говорится в материалах Челябинскстата.
При сравнении с июнем текущего года стоимость услуг в регионе тоже выросла — на 2,19%.
На 5,29% увеличилась стоимость бензина марки АИ-92 по сравнению с декабрем прошлого года. На горючее АИ-95 цена увеличилась на 4,92%. Бензин марки АИ-98 подорожал на 2,66%.
Индекс потребительских цен на все товары и услуги в июле 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года составил 104,39%.