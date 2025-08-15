Собаки отрывают номерные знаки у иномарок в Дзержинском районе Новосибирска

Автовладельцы возмущены происходящим и не знают, куда же жаловаться.
Автомобилистам, оставляющим свои транспортные средства возле домов по улице Есенина, стоит быть внимательными: местные собаки повреждают их имущество. По словам жильцов, животные срывают элементы пластиковой отделки с бамперов и крадут автомобильные номера.
Несмотря на обращения в полицию, предпринятые жильцами дома № 10/3 по улице Есенина, проблема остается нерешенной. Примечательно, что схожий случай, произошедший у дома № 264/1 на улице Бориса Богаткова, был зафиксирован камерой видеонаблюдения, как сообщает Telegram-канал «Дзержинский район | Новосибирск».
В публикации утверждается, что по свидетельству очевидцев, некая женщина по утрам обрабатывает автомобили некой жидкостью, привлекающей внимание собак. Авторы Telegram-канала призывают жителей улицы Есенина проявлять повышенную бдительность и предупреждать своих соседей.
14 августа в Новосибирске несколько автомобилей получили повреждения в результате прорыва трубы теплосети на улице Блюхера во время гидравлических испытаний. Представители Сибирской генерирующей компании (СГК) заверили, что компенсацию за причиненный ущерб автовладельцам выплатит страховая компания.