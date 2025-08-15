Губернатор Омской области запустил канал в национальном мессенджере МАХ

Напомним, что глава региона активно использует цифровые платформы для общения с жителями Омской области. На данный момент у Виталия Хоценко уже есть страницы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также популярный телеграм-канал «Хоценко о важном», где он освещает ключевые события и решения правительства региона.