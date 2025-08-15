Губернатор Омской области запустил канал в национальном мессенджере МАХ

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о запуске новой информационной площадки — канала в национальном мессенджере МАХ. Об этом он сообщил в своих социальных сетях, пригласив жителей региона подписаться на новый канал.
Напомним, что глава региона активно использует цифровые платформы для общения с жителями Омской области. На данный момент у Виталия Хоценко уже есть страницы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также популярный телеграм-канал «Хоценко о важном», где он освещает ключевые события и решения правительства региона.
«Дорогие омичи! Создал канал в МАХе. Присоединяйтесь!» — написал губернатор, обращаясь к своим подписчикам.
Таким образом, Виталий Хоценко стал одним из первых глав регионов, которые начали использовать национальный мессенджер для информирования граждан.