Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 15 августа 2025:
1. Остались без поездки на море и денег: В Кишиневе задержана глава турфирмы — она продавала путевки на отдых, но никаких услуг не предоставляла.
2. В Молдове придумали новые награды перед выборами: Только вручать Орден Свободы, когда в стране есть политзаключенные, репрессии и запреты, — верх лицемерия.
3. Репрессивная машина в действии: Если бы меня десятилетней давности закинуть в настоящую Молдову, поразился бы — за православие у нас уже возбуждают уголовные дела!
4. «Инвесторы» обанкротили швейные фабрики и сбежали, не выплатив зарплаты: В Молдове сотни женщин после многих лет работы в ужасных условиях — остались без дохода.
5. Возвращение Плахотнюка — «бомба замедленного действия» для PAS, или почему власти Молдовы так боятся беглого олигарха.
