Над необитаемым островом Херд в Индийском океане заметили загадочные объекты

Ширина каждого из этих «пятен» составляет примерно 13 километров, и, как уточняется, снимки были сделаны ещё девять лет назад. Учёные предполагают, что речь идёт о вихревых дорожках Кармана — явлении, возникающем, когда воздух сталкивается с препятствием, вызывая образование двойных рядов вихрей.
В данном случае вихри образовались из-за вулкана высотой 2700 метров, который стал препятствием для воздушного потока, что и привело к образованию необычных пустот в облаках над островом Херд.
Исследователи продолжают изучать это явление, отмечая, что нахождение таких вихревых структур может помочь лучше понять атмосферные процессы и влияние географических форм на климатические условия региона.
