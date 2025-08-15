Ричмонд
Над необитаемым островом Херд в Индийском океане заметили загадочные объекты

Спутники NASA сняли десять загадочных тёмных пустот над необитаемым островом Херд, расположенным в южной части Индийского океана. Об этом сообщает издание Live Science.

Источник: Life.ru

Ширина каждого из этих «пятен» составляет примерно 13 километров, и, как уточняется, снимки были сделаны ещё девять лет назад. Учёные предполагают, что речь идёт о вихревых дорожках Кармана — явлении, возникающем, когда воздух сталкивается с препятствием, вызывая образование двойных рядов вихрей.

В данном случае вихри образовались из-за вулкана высотой 2700 метров, который стал препятствием для воздушного потока, что и привело к образованию необычных пустот в облаках над островом Херд.

Исследователи продолжают изучать это явление, отмечая, что нахождение таких вихревых структур может помочь лучше понять атмосферные процессы и влияние географических форм на климатические условия региона.

Ранее Life.ru писал, что астрофизики забили тревогу из-за приближения загадочного межзвёздного объекта к Земле. Объект 3I/ATLAS может достигнуть Земли уже к концу 2025 года.