В трех городах и четырех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

В ночь на 15 августа силами ПВО были отражены атаки беспилотных летательных аппаратов в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Однако в результате падения обломков дронов были зафиксированы возгорания сухой травы, которые оперативно ликвидированы пожарными подразделениями. В селе Николаевка Неклиновского района поврежден частный жилой дом. Там осколками были посечены стены строения.
— Информация о последствиях будет уточняться, — говорится в сообщении.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Четыре беспилотника сбили вечером над Ростовской областью.