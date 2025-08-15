Ричмонд
В трех городах и четырех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

В ночь на пятницу в небе над Ростовской областью сбили беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 15 августа силами ПВО были отражены атаки беспилотных летательных аппаратов в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Однако в результате падения обломков дронов были зафиксированы возгорания сухой травы, которые оперативно ликвидированы пожарными подразделениями. В селе Николаевка Неклиновского района поврежден частный жилой дом. Там осколками были посечены стены строения.

— Информация о последствиях будет уточняться, — говорится в сообщении.

