Полиция опровергла информацию о наезде на медведя в Приморье

Полиция Приморья опровергла сообщения в социальных сетях о якобы недавнем ДТП с участием медведя на одной из трасс региона. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморью, опубликованная информация не соответствует действительности — речь идёт об инциденте, произошедшем ещё в июне 2021 года, сообщает ИА PrimaMedia.