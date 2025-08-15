Полиция опровергла информацию о наезде на медведя в Приморье

Полиция Приморья опровергла сообщения в социальных сетях о якобы недавнем ДТП с участием медведя на одной из трасс региона. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморью, опубликованная информация не соответствует действительности — речь идёт об инциденте, произошедшем ещё в июне 2021 года, сообщает ИА PrimaMedia.
Правоохранители просят журналистов и пользователей интернета не распространять недостоверные сведения. Отмечается, что публикация ложной информации, способной вызвать общественный резонанс, предусматривает административную ответственность в соответствии со статьёй 13.15 КоАП РФ.