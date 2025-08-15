Ричмонд
Для красноярцев устроят концерт и шоу фонтанов на Театральной площади

На Театральной площади Красноярска пройдет концерт и шоу фонтанов, сообщили в пресс-службе театра оперы и балета.

В 20:00 в пятницу, 15 августа, на балкон театра выйдут солисты оперной труппы, которые исполнят арии и дуэты из известных произведений. В 21:00 начнется шоу фонтанов. Водяные струи будут «танцевать» под музыку из спектаклей.

Шоу фонтанов повторят в субботу, 16 августа.

«Специально под музыку из наших спектаклей специалисты Управления зелёного строительства прописали программу, которая управляет фонтанами и каждому номеру “рисует” уникальный танец. Начало светомузыкального представления в 21:00», — рассказали в пресс-службе театра.

В театре отметили, что «концерт на балконе» проводится второй раз и уже полюбился красноярцам. Во время мероприятия будут работать кассы театра, где можно будет купить билеты на спектакли.