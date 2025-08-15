Лавров остроумно ответил на вопрос о волнении перед встречей Путина и Трампа

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров поинтересовался у журналистов, что такое мандраж. Диалог произошел в Анкоридже на Аляске, где 15 августа состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Таким образом, российский министр дал понять, что не чувствует волнения перед ответственным событием.