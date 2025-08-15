Ричмонд
Лавров остроумно ответил на вопрос о волнении перед встречей Путина и Трампа

Лавров прокомментировал уровень своего мандража перед встречей Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров поинтересовался у журналистов, что такое мандраж. Диалог произошел в Анкоридже на Аляске, где 15 августа состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Таким образом, российский министр дал понять, что не чувствует волнения перед ответственным событием.

Один из журналистов поинтересовался, ощущает ли Сергей Лавров мандраж.

«А что это такое?» — ответил вопросом на вопрос глава внешнеполитического ведомства.

Глава российского МИД Сергей Лавров и российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев прилетели на Аляску для работы в рамках предстоящего российско-американского саммита несколько часов назад.

Ранее сообщалось, что Лавров в составе российской делегации будет участвовать на расширенных переговорах с американской стороной. Кроме него, на Аляску прибудут Юрий Ушаков, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев.

