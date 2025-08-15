12 тысяч литров сомнительного пива изъяли силовики в Новосибирске

43-летний сибиряк промышлял незаконным бизнесом.
В Новосибирске, на Северном проезде, правоохранительные органы провели операцию по пресечению деятельности нелегального склада алкогольной продукции. В ходе рейда было конфисковано свыше 12 тысяч литров пива, происхождение которого вызывает сомнения.
Организатором подпольной торговли оказался 43-летний житель Кировского района. Мужчина арендовал складское помещение, где хранил незаконно приобретенный алкоголь, планируя его дальнейшую реализацию. При этом, как выяснилось, у предпринимателя отсутствовали какие-либо необходимые лицензии и разрешения на осуществление подобной деятельности.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Следствие продолжается, устанавливаются все звенья преступной цепочки и возможные сообщники.