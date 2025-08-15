12 тысяч литров сомнительного пива изъяли силовики в Новосибирске

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Следствие продолжается, устанавливаются все звенья преступной цепочки и возможные сообщники.