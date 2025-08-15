Задержки и отмены авиарейсов в России: обстановка на 15 августа 2025

Также ночью ограничения были введены в аэропортах Тамбова, Саратова и Волгограда, отмечает Артем Кореняко. Они продлились до 6:30 мск, после чего воздушные гавани вновь открыли для рейсов. За время ограничений три самолета, летевшие в Волгоград, а также один самолет до Саратова приземлились на запасных аэродромах.