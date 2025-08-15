Ричмонд
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Синоптик Леус: в пятницу в Москве ожидается до 25 градусов тепла.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Погода без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определять восточная периферия европейского антициклона. Переменная облачность и без осадков сегодня в регионе. Днем в Москве плюс 23 — плюс 25, по области от плюс 21 до плюс 26 градусов», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что будет дуть северный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного выше нормы, барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба.