Москвичам рассказали о погоде в пятницу

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определять восточная периферия европейского антициклона. Переменная облачность и без осадков сегодня в регионе. Днем в Москве плюс 23 — плюс 25, по области от плюс 21 до плюс 26 градусов», — рассказал Леус.