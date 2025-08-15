За год в Новосибирской области пересадили почти 100 органов

По его словам, трансплантация органов — это способ помощи пациентам с заболеваниями, вызывающими отказ жизненно важных органов. Пересадка — крайняя мера после безуспешных попыток медикаментозного лечения. Болезни могут быть врожденными или приобретенными и могут случиться с каждым.