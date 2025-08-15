За год в Новосибирской области пересадили почти 100 органов

Есть, например, аппарат, который называется искусственная почка, диализ, но нет таких аппаратов как искусственная печень и искусственные легкие, отмечают врачи.
Александр Быков, главный трансплантолог Новосибирской области, рассказал о развитии трансплантологии в регионе и проблемах, с которыми сталкиваются специалисты.
По его словам, трансплантация органов — это способ помощи пациентам с заболеваниями, вызывающими отказ жизненно важных органов. Пересадка — крайняя мера после безуспешных попыток медикаментозного лечения. Болезни могут быть врожденными или приобретенными и могут случиться с каждым.
Пока не существует искусственных органов, способных долгосрочно и безопасно заменить собственные. Диализ помогает при почечной недостаточности, но аналогичных решений для печени и легких нет. Поэтому пересадка органов от других людей часто является единственным выходом.
Основным источником органов для пересадки являются умершие люди. Родственники могут быть донорами только парных органов (почка) или части органов (печень). Пересадка сердца или легких от родственника невозможна.
Процесс трансплантации от умерших доноров включает извлечение органа с сохранными функциями и его подготовку к пересадке больному. Необходимо соблюдение множества условий, чтобы пересадка прошла успешно.