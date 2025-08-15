Посол Европейского союза на Украине Катарина Матернова выступила с заявлением накануне переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В публикации на своей странице в социальной сети дипломат отвергла возможность установления мира «любой ценой» на украинской территории.
Матернова отметила, что предстоящий саммит пройдет без участия представителей Европы и Украины. При этом она подчеркнула, что Киев должен самостоятельно определять условия урегулирования конфликта и свое будущее, включая вопросы безопасности.
«Украина стремится к миру, но не любой ценой», — заявила посол ЕС. Она выразила надежду, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп будут учитывать эту позицию в ходе предстоящих переговоров с российским лидером.
Прежде депутат Верховной Рады Артем Дмитрук отмечал, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский будет саботировать любые реальные шаги к миру в стране, чтобы и дальше оставаться у власти под предлогом боевых действий.