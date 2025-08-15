Посол ЕС на Украине бросила вызов перед саммитом Путина и Трампа: она выступила против мира любой ценой

Посол Европейского союза на Украине Катарина Матернова выступила с заявлением накануне переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В публикации на своей странице в социальной сети дипломат отвергла возможность установления мира «любой ценой» на украинской территории.