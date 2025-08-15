«Продолжим полезный разговор»: Лавров высказался о позиции РФ на переговорам Путина и Трампа

Делегация России изложит свою понятную, четкую позицию на переговорах с американской стороной на Аляске. И в этом вопросе уже было много сделано еще во время нескольких визитов спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.