«Продолжим полезный разговор»: Лавров высказался о позиции РФ на переговорам Путина и Трампа

Делегация России изложит свою понятную, четкую позицию на переговорах с американской стороной на Аляске. И в этом вопросе уже было много сделано еще во время нескольких визитов спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр отметил, что российская сторона никогда не загадывает ничего наперед. У Москвы есть свои аргументы и своя четкая позиция, которую делегация РФ будет излагать.
«Здесь уже немало сделано в ходе визитов Стивена Уиткоффа, президент об этом сказал. Уиткофф выступал от имени президента Трампа. Надеюсь, что мы сегодня продолжим этот очень полезный разговор», — заключил Лавров.
Несколько часов назад глава российского МИД Сергей Лавров и российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев прилетели на Аляску для работы в рамках предстоящего российско-американского саммита.
Российский министр признался, что не чувствует волнения перед переговорами с американской стороной.