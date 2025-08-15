Обкатка трамвайных путей началась на Окском съезде в Нижнем Новгороде

Об этом сообщили в ООО «Экологические проекты». Проверка проводится при помощи специального вагона-вышки, который позволяет оценить состояние рельсов и контактной сети. В ходе обкатки специалисты выявляют возможные дефекты и сразу устраняют их.
«Из-за сложности участка работы займут несколько дней. О точной дате возобновления трамвайного движения будет объявлено дополнительно», — сообщили в компании.
Напомним, реконструкция трамвайных путей на этом отрезке стартовала в феврале. Подрядная организация выполнила переустройство рельсового полотна и заменила контактную сеть.
Ранее сообщалось, что ремонт трамвайного кольца на улице Ивлиева запланирован на 2026 год.