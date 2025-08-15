Черная пятница: В Кишиневе опять массово отключают свет на целый день — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных на 15 августа 2025 г. отключениях электроэнергии в Кишиневе.
Рышкановка.
Буковиней, 15, Студенческая, 17, 21, 25, 27 — с 09:20 до 16:00.
Акад. Н. Корлэтяну, 1−11, 15, 19, 8−16, 20−24, 28, 32, Акад. Е. Косериу, 14, Буковина, 9999, Буковиней, 52, 68, 9999, Каля Орхеюлуй, 999, К. Константинов, 5−12, 18−20, Е. Руссев, 3−9, 10−14, 9999, Георгица, 2−8, 8A, 3, В. Рошка 4−18 — с 11:00 до 16:00.
Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Лука Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, Лэтэрецу Мария, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — с 09:00 до 19:00.