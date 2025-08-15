С 15 по 17 августа пройдут ярмарки в 36 городах и селах Башкирии

С 15 по 17 августа жители 36 населенных пунктов Башкирии смогут купить свежие фермерские продукты на традиционных сельскохозяйственных ярмарках. Как сообщили в минторге региона, всего запланировано организовать 48 торговых площадок.
В Уфе ярмарки пройдут в течение двух дней — 16 и 17 августа. Торговые ряды развернутся по адресу: улица Рабкоров, 20, а также на площадке перед Дворцом спорта.
Полный перечень мест проведения с контактными данными организаторов опубликован на официальном сайте министерства торговли и услуг республики.
