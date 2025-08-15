Ричмонд
С 15 по 17 августа пройдут ярмарки в 36 городах и селах Башкирии

В 36 городах и селах Башкирии состоятся сельхозярмарки.

Источник: Комсомольская правда

С 15 по 17 августа жители 36 населенных пунктов Башкирии смогут купить свежие фермерские продукты на традиционных сельскохозяйственных ярмарках. Как сообщили в минторге региона, всего запланировано организовать 48 торговых площадок.

В Уфе ярмарки пройдут в течение двух дней — 16 и 17 августа. Торговые ряды развернутся по адресу: улица Рабкоров, 20, а также на площадке перед Дворцом спорта.

Полный перечень мест проведения с контактными данными организаторов опубликован на официальном сайте министерства торговли и услуг республики.

