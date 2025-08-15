Ричмонд
Производителю рыбы в Хабаровске внесли предостережение за нарушения

Предприниматель оформил ВСД только через 10 дней после производства.

Источник: Комсомольская правда

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора 6 августа объявило предостережение индивидуальному предпринимателю из Советско-Гаванского района Хабаровского края за нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на рыбную продукцию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Проверка через систему «Меркурий» выявила, что предприниматель оформил ВСД на 10,5 тонны мороженой горбуши только через 10 дней после производства (документы датированы 30 июня, хотя рыба была выработана 20 июня). Согласно закону, ВСД должны оформляться в течение 48 часов после изготовления продукции.

Россельхознадзор потребовал от предпринимателя устранить нарушения и впредь соблюдать установленные правила. В случае повторных нарушений производителю может грозить административная ответственность.

Надзорное ведомство продолжает мониторить соблюдение ветеринарных требований при производстве и обороте пищевой продукции.