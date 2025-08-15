Производителю рыбы в Хабаровске внесли предостережение за нарушения

Проверка через систему «Меркурий» выявила, что предприниматель оформил ВСД на 10,5 тонны мороженой горбуши только через 10 дней после производства (документы датированы 30 июня, хотя рыба была выработана 20 июня). Согласно закону, ВСД должны оформляться в течение 48 часов после изготовления продукции.