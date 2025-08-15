Во Владивостоке продают 60-летний Ford Mustang по цене «двушки»

Настоящим «агрессором» на дороге и воистину «горячей» версией Mustang стал лишь после того, как за дело взялся инженер и гонщик Кэрролл Шелби. В 1965 году он представил Shelby Mustang GT350 — модель с переработанным двигателем, улучшенной подвеской и по-настоящему спортивным характером. Именно по этим трём параметрам он обогнал своих предшественников. С комплектации GT350 началась эпоха экстремальных версий «Мустангов». Сегодня некоторые из этих редких модификаций стоят дороже классических Ferrari и Lamborghini тех же лет.