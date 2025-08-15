Во Владивостоке продают 60-летний Ford Mustang по цене «двушки»

Американскую автомобильную легенду — Ford Mustang 1965 года — выставили на продажу во Владивостоке. Продавец оценил культовое купе почти в 10 миллионов рублей. Объявление привлекло внимание корреспондента ИА PrimaMedia. Как выяснилось, это единственный экземпляр комплектации Shelby GT350R, представленный на продажу в Приморском крае. Более того, по всей России подобные автомобили — большая редкость. В открытых источниках можно найти несколько предложений «под заказ» из Японии.
Точная сумма в объявлении составляет 9 999 999 рублей. Откуда такая любовь к девяткам — остаётся загадкой, но именно такую цену указал владелец. Несмотря на почтенный возраст, на фотографиях автомобиль выглядит свежо и ухоженно. По словам автора объявления, всё «оригинальное», пробег транспортного средства составляет 21 тысячу километров, владелец один, в розыске машина не числится.
Согласно открытым источникам, 17 апреля 1964 года в США на рынок вышел новый Ford Mustang, который моментально покорил сердца американцев. Уже в первые месяцы модель побила рекорды продаж, став одним из самых любимых и культовых автомобилей в истории.
Настоящим «агрессором» на дороге и воистину «горячей» версией Mustang стал лишь после того, как за дело взялся инженер и гонщик Кэрролл Шелби. В 1965 году он представил Shelby Mustang GT350 — модель с переработанным двигателем, улучшенной подвеской и по-настоящему спортивным характером. Именно по этим трём параметрам он обогнал своих предшественников. С комплектации GT350 началась эпоха экстремальных версий «Мустангов». Сегодня некоторые из этих редких модификаций стоят дороже классических Ferrari и Lamborghini тех же лет.
Отметим, что во Владивостоке представленный экземпляр — единственный Mustang 1965 года, выставленный на продажу в Приморском крае. Более того, аналогичные предложения по всей России — редкость. Поиск выдает лишь несколько вариантов под заказ из Японии, при этом стоимость одного из них приближается к 13 миллионам рублей. Примечательно, что более современные версии Mustang стоят в разы дешевле.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что «японку» с 47-летней историей продают во Владивостоке. Первые поколения Toyota Sprinter сегодня встречаются крайне редко. Продавец редкого авто, снятого с производства в 2002 году, оценил его в 1,3 млн рублей.