В Омск завезли более 8 тонн зараженных нектаринов

Управление Россельхознадзора по Омской области сообщило в пятницу, 15 августа 2025 года, что зафиксировано 50 случаев заражения восточной плодожоркой растительной продукции, ввозимой на территорию региона.
Заявляется, что только с 1 по 15 августа 2025 года специалисты выявили заражение в трех партиях нектаринов общим весом более 8 тонн, поступивших из Республики Узбекистан.
Экспертиза, по данным регионального Россельхознадзора, подтвердила наличие в грузе карантинного вредного организма — восточной плодожорки.
"Владельцу груза было выдано уведомление о необходимости принятия мер. Собственник продукции принял решение о проведении обеззараживания: в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации и в целях предотвращения распространения вредителя вся партия зараженных нектаринов прошла процедуру фумигации.
Повторное лабораторное исследование подтвердило полное уничтожение карантинных объектов, что позволило допустить продукцию к дальнейшей реализации", — рассказали в ведомстве.
Сообщается, что с начала 2025 года было выявлено более 70 случаев заражения карантинными вредными организмами в растительной продукции, поступающей из-за рубежа.
Восточная плодожорка — это опасный карантинный вредитель, который представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства. Поврежденные вредителем плоды созревают неравномерно, желтеют и подвергаются быстрому гниению. Опасность заключается в способности плодожорки за один сезон уничтожить значительную часть урожая в садах.