Подводный археолог Ольховский: на дне Керченской бухты — сотни тысяч раритетов

— Эксперты ЮНЕСКО полагают, что в водах Мирового океана затонули по меньшей мере сотни тысяч судов. Эти цифры вряд ли завышены: не будем забывать, что на протяжении всей истории человечества основной объем грузовых и пассажирских перевозок обеспечивал именно водный транспорт, то есть суда различного функционала и грузоподъемности. Именно по рекам и морям на протяжении тысячелетий проходили торговые пути, связывавшие цивилизации и культуры, расположенные в тысячах километров друг от друга. Несомненно, что множество судов и кораблей, участвовавших в торговле и военных действиях, затонули и ныне погребены на дне акваторий, а иногда — из-за изменения контуров речных русел и морских берегов — оказались и в пределах современной суши. Учитывая темпы накопления осадков на дне морей и в руслах рек, шансы обнаружить старинные суда без специальных приборов довольно невелики, но по мере развития технологий количество таких находок явно возрастет.