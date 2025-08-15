Омский Россельхознадзор предотвратил 50 попыток завоза плодожорки в 2025 году

С начала текущего года специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области выявили 50 случаев заражения растительной продукции восточной плодожоркой, которая представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства региона. Свежую статистику привели сегодня в региональном ведомстве.
Только за период с 1 по 15 августа 2025 года было обнаружено три партии нектаринов общим весом более 8 тонн, заражённых этим карантинным вредителем. Продукция поступила из Республики Узбекистан.
Лабораторные исследования, проведенные Омским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества продукции АПК», подтвердили наличие в грузе восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)). Владельцу зараженной продукции было направлено уведомление о необходимости принятия мер. Для предотвращения распространения вредителя вся партия прошла процедуру фумигации. Повторный анализ подтвердил полное уничтожение карантинных организмов, после чего продукцию допустили к реализации.
Всего с начала 2025 года Управление Россельхознадзора зафиксировало более 70 случаев заражения растительной продукции различными карантинными вредителями, ввозимой из-за рубежа.
Для справки. Плодожорка — опасный карантинный вредитель поражает плоды семечковых (яблоня, груша, айва) и косточковых (персик, абрикос, слива, вишня) культур, а также шиповник, боярышник, кизил и рябину. Гусеницы повреждают плоды, после этого плоды начинают очень быстро гнить. За один сезон плодожорка способна уничтожить значительную часть урожая. Во время транспортировки гусеницы могут переползать на здоровые плоды, что приводит к их порче уже в упаковке.
