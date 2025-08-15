Омский Россельхознадзор предотвратил 50 попыток завоза плодожорки в 2025 году

Для справки. Плодожорка — опасный карантинный вредитель поражает плоды семечковых (яблоня, груша, айва) и косточковых (персик, абрикос, слива, вишня) культур, а также шиповник, боярышник, кизил и рябину. Гусеницы повреждают плоды, после этого плоды начинают очень быстро гнить. За один сезон плодожорка способна уничтожить значительную часть урожая. Во время транспортировки гусеницы могут переползать на здоровые плоды, что приводит к их порче уже в упаковке.