Российских журналистов на Аляске поселили на ледовой арене

В годы пандемии на стадионе Alaska Airlines Center располагался ковидный госпиталь.

Журналистов кремлевского пула, которые будут освещать переговоры президентов России и США на Аляске, посетили на специально переоборудованном стадионе Alaska Airlines Center, где тренируется местная хоккейная команда.

Такая мера связана с небывалым ажиотажем: все гостиницы Анкориджа были забронированы, а цены на размещение резко выросли. Местные жители также начали сдавать жилье тем, кому не хватило мест в отелях.

Из России в Анкоридж спецбортом специального летного отряда «Россия» прибыло порядка 50 журналистов. Поэтому организаторы саммита решили переоборудовать стадион в пункт временного размещения для них. Корреспондент aif.ru показал размещение представителей прессы.

На входе висит приветственная табличка с российским триколором. Все надписи на указателях продублировны на русском языке.

Для каждого сотрудника СМИ в ПВР предусмотрена индивидуальная односпальная кровать-раскладушка, подушка с наволочкой, одеяло. Ряды спальных мест разделены ширмами на двухместные боксы. Также для журналистов возле входа в душевые выложены полотенца и туалетная бумага.

Отметим, что в период пандемии этот стадион был переоборудован под ковидный госпиталь.

Переговоры президентов России и США на Аляске пройдут 15 августа.

