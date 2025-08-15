Российских журналистов на Аляске поселили на ледовой арене

Журналистов кремлевского пула, которые будут освещать переговоры президентов России и США на Аляске, посетили на специально переоборудованном стадионе Alaska Airlines Center, где тренируется местная хоккейная команда.
Такая мера связана с небывалым ажиотажем: все гостиницы Анкориджа были забронированы, а цены на размещение резко выросли. Местные жители также начали сдавать жилье тем, кому не хватило мест в отелях.
Из России в Анкоридж спецбортом специального летного отряда «Россия» прибыло порядка 50 журналистов. Поэтому организаторы саммита решили переоборудовать стадион в пункт временного размещения для них. Корреспондент aif.ru показал размещение представителей прессы.
На входе висит приветственная табличка с российским триколором. Все надписи на указателях продублировны на русском языке.
Для каждого сотрудника СМИ в ПВР предусмотрена индивидуальная односпальная кровать-раскладушка, подушка с наволочкой, одеяло. Ряды спальных мест разделены ширмами на двухместные боксы. Также для журналистов возле входа в душевые выложены полотенца и туалетная бумага.
Отметим, что в период пандемии этот стадион был переоборудован под ковидный госпиталь.
Переговоры президентов России и США на Аляске пройдут 15 августа.