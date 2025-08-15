Император Японии заявил о глубоком раскаянии за Вторую мировую войну

— Долгое время после войны мы думаем о годах и месяцах мира, но оглядываясь назад, с глубоким раскаянием искренне желаю, чтобы ужасы войны больше не повторились, и вместе со всем народом выражаю скорбь о всех, кто погиб во время войны и в огне войны, и молюсь за мир во всем мире и еще большее развитие нашей страны, — заявил Нарухито во время церемонии, трансляция которой велась на телеканале NHK.