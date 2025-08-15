Пётр Чернышёв ежедневно посещает могилу Заворотнюк и обновляет цветы

Недавно, 12 августа, Чернышёва заметили у могилы в одиночестве. Он аккуратно обновлял цветы, отбирая увядшие и заменяя их новыми букетами, несмотря на моросящий дождь. В разговоре с журналистами aif.ru Чернышёв сказал, что для него каждый день — памятная дата.