Пётр Чернышёв ежедневно посещает могилу Заворотнюк и обновляет цветы

Недавно, 12 августа, Чернышёва заметили у могилы в одиночестве. Он аккуратно обновлял цветы, отбирая увядшие и заменяя их новыми букетами, несмотря на моросящий дождь. В разговоре с журналистами aif.ru Чернышёв сказал, что для него каждый день — памятная дата.
Напомним, Анастасия Заворотнюк боролась с тяжёлой болезнью — глиобластомой, раком мозга, на протяжении последних пяти лет своей жизни. Она ушла из жизни 30 мая 2024 года на руках у Петра, который поддерживал её на протяжении всей борьбы с недугом. Актрису по-прежнему помнят за роль Вики в популярном сериале «Моя прекрасная няня».
Ранее Life.ru писал, как живет Пётр Чернышёв спустя год после смерти жены. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, что у него «всё нормально, жизнь продолжается».