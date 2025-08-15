Москва выставила на торги три помещения в Северном округе

«Город предлагает предпринимателям помещения, где можно реализовать самые разные бизнес-цели. Тех, кто ищет объекты в Северном административном округе, могут заинтересовать три просторных помещения в Хорошевском районе. Они имеют свободное назначение и находятся рядом со станциями метро “Полежаевская”, “Беговая” и “Аэропорт”. Удачное расположение и большая площадь объектов — от 113,1 до 657,2 кв. м — делают их привлекательными для бизнеса в сфере образования, услуг, торговли и других», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.