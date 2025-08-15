Первый строительный 3D-принтер заработал в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе холдинга «Белорусская цементная компания».
Согласно данным, в стране впервые была применена технологии печати бетоном при использовании строительного 3D-принтера с эффективным размером печати 15×6х4 метра. Названный проект является частью программы инновационного развития, которая реализуется Министерством архитектуры и строительства.
В Беларуси появился первый строительный 3D-принтер. Фото: телеграм-канал Белорусской цементной компании.
Строительный 3D-принтер был установлен на Минском комбинате силикатных изделий. Он применяется для послойной укладки бетона или смесей на основе бетона и других строительных материалов. Что касается траектории движения печатающей головки принтера, то она соответствует трехмерной модели будущего строения или изделия.
«Результат — полноразмерные строительные объекты, сооружения, малые архитектурные формы», — говорится в сообщении.
