Первый строительный 3D-принтер заработал в Беларуси

Строительный 3D-принтер был установлен на Минском комбинате силикатных изделий. Он применяется для послойной укладки бетона или смесей на основе бетона и других строительных материалов. Что касается траектории движения печатающей головки принтера, то она соответствует трехмерной модели будущего строения или изделия.