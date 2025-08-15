В Екатеринбургский зоопарк привезли двух медведей из Алматы

В Екатеринбургский зоопарк прибыли два новых обитателя — гималайский медведь Айсар и самка тянь-шаньского медведя по имени Алма, доставленные авиарейсом из Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Перевозка животных проходила под контролем Уральского межрегионального управления ведомства. Специалисты проверили состояние медведей по прибытии и убедились в отсутствии нарушений требований ветеринарного законодательства.
— Самец гималайского медведя по кличке Айсар и самка тянь-шаньского медведя Алма далее последовали в Екатеринбургский зоопарк, — уточнили в Россельхознадзоре.
Фото: Уральское межрегиональное управление Роспотребнадзора.
Животные были доставлены в специальных контейнерах, обеспечивающих их безопасность и комфорт во время перелета. Когда посетители смогут увидеть новых питомцев зоопарка, пока не сообщается.