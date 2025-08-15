11 БПЛА сбили над Ростовской областью

Всего же по стране в ночь на пятницу, 15 августа, дежурными средствами ПВО было уничтожено 53 беспилотника. Из них 13 сбили над Курской областью, семь — над Самарской, шесть — над Белгородской, пять — над Орловской, по четыре — над Брянской и Воронежской областями. И по одному дрону уничтожили над Саратовской областью, Республикой Калмыкия и акваторией Азовского моря.