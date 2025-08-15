Ричмонд
11 БПЛА сбили над Ростовской областью

В четырех районах и трех городах Ростовской области отразили атаку беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В течение минувшей ночи в Ростовской области оразили атаку беспилотников. Всего было сбито 11 дронов. Об этом сообщили в минобороны.

Всего же по стране в ночь на пятницу, 15 августа, дежурными средствами ПВО было уничтожено 53 беспилотника. Из них 13 сбили над Курской областью, семь — над Самарской, шесть — над Белгородской, пять — над Орловской, по четыре — над Брянской и Воронежской областями. И по одному дрону уничтожили над Саратовской областью, Республикой Калмыкия и акваторией Азовского моря.

Ранее врио губернатора сообщил, что дроны сбили в Таганроге, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, в Мясниковском, Неклиновском, Каменском, Красносулинском районах.

