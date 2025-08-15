Забег резиновых уточек стал самым популярным развлечением хабаровчан

Забег резиновых уточек стал одним из самых популярных развлечений на площадке «Лето с МТС». Локация работала в парковой зоне стадиона имени Ленина в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Жители и гости Хабаровска играли на квиз-битвах, танцевали под DJ-сеты и участвовали в шуточных соревнованиях. За две недели развлекательную площадку посетили более 15 тысяч человек.
Чаще всего на площадке устраивали забег резиновых уточек. Для «водоплавающих» подготовили бассейн с двухметровыми дорожками, которые они проплыли более 400 раз. Общая длина забегов составила почти 3 километра.
На многофункциональной бренд-зоне МТС сыграли сотни партий в настольный теннис и футбол, а на локации с панна-футболом было забито более 300 голов. Ежедневно попробовать себя в соревнованиях приходило около 900 человек. Основными гостями на площадке стали молодые люди до 25 лет.
— Мы рады, что наш проект стал частью летнего досуга хабаровчан. Особенно приятно, что молодая аудитория оценила форматы активностей — от спортивных игр до живых концертов. Уверены, что «Лето с МТС» запомнилось гостям яркими эмоциями. Мы также поддерживаем и другие крупные мероприятия, которые происходят у нас в регионе. Кстати, молодежную локацию с зоной отдыха и активными развлечениями мы сделаем и на фестивале «Рок над Амуром», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.
Одним из самых массовых дней посещения локации стал день концерта Тимофея Якимова — автора проекта «Тима ищет свет». Концерт собрал более 2,5 тысяч зрителей.