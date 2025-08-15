Забег резиновых уточек стал самым популярным развлечением хабаровчан

— Мы рады, что наш проект стал частью летнего досуга хабаровчан. Особенно приятно, что молодая аудитория оценила форматы активностей — от спортивных игр до живых концертов. Уверены, что «Лето с МТС» запомнилось гостям яркими эмоциями. Мы также поддерживаем и другие крупные мероприятия, которые происходят у нас в регионе. Кстати, молодежную локацию с зоной отдыха и активными развлечениями мы сделаем и на фестивале «Рок над Амуром», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.